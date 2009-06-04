Сегодня на межбанке споткнулся евро

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке без изменений.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по доллару США открылись котировками 7,6075/7,6275 грн./долл., к 12.00 сузился спрэд – 7,6135/7,6210 грн./долл. К закрытию ценовые уровни повысились до 7,6150/7,6220 грн./долл.

Национальный банк Украины на рынок не выходил ввиду отсутствия желающих работать по заявленным курсам.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2470/0,2480 грн./рубль, к 12.00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2470/0,2477 грн./рубль. К закрытию торгов цены снизились – 0,2468/0,2476 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,8650 рублей за доллар (+0,2150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4270/1,4272 долл./евро, а к 15.30 снизились до 1,4087/1,4089 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8125/10,8505 грн./евро, к 12.00 цены установились на уровне 10,8160/10,8380 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне ушли вниз – 10,7730/10,7880 грн./евро.