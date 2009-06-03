Болгарский паром почти на месяц застрял в Ильичевском порту

Проблема с задержкой болгарского парома «Герои Севастополя» в Ильичевском порту вызвана реорганизацией пароходства «Болгарский морской флот», которому принадлежат паромы.

Об этом сегодня в комментарии УНИАН сказал министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

При этом он опроверг обвинения болгарской стороны в нарушении Украиной межправительственного соглашения между Болгарией, Грузией и Украиной о совместной эксплуатации железнодорожной паромной переправы между портами Варна (Болгария), Поти/Батуми (Грузия) и Ильичевск (Украина).

«Там нет никакого одностороннего нарушения, там есть проблема: они реорганизовали свою компанию, и эта компания, которой передали паромы, не является участником этого процесса (межправительственного соглашения – УНИАН)», – сказал он.

По словам министра, сейчас ведутся переговоры как с болгарской, так и с грузинской сторонами для урегулирования проблемы.

«Это должно быть межгосударственное соглашение. Они реорганизовали свое предприятие и таким образом выпали из межгосударственного соглашения. Поэтому мы идем навстречу, но юридически хотелось бы урегулировать этот вопрос», – отметил И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 июня, руководитель направлений паромных перевозок Болгарского морского флота Иван ВЫЛЧЕВ заявил о нарушении Украиной межправительственного соглашения между Болгарией, Грузией и Украиной о совместной эксплуатации железнодорожной паромной переправы Варна – Поти/Батуми – Ильичевск. Поводом для такого заявления послужило то, что с 8 мая т.г. в Ильичевском порту простаивает болгарский паром «Герои Севастополя», который должен был 9 мая по согласованному графику пойти на порт Поти. «Этот паром на сегодня еще стоит в порту Ильичевск и не обрабатывается портом и украинской железной дорогой. Это является грубым нарушением графика», – заявил И.ВЫЛЧЕВ, добавив, что никто не объясняет болгарской стороне причин задержки. При этом он не исключил возможности решения данного вопроса на правительственном уровне.