Ехануров принял на вооружение новый украинский танк «Оплот»

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ 28 мая подписал приказ о принятии на вооружение Вооруженных сил Украины нового украинского танка «Оплот».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров Украины.

«Это очень серьезное событие. В прошлый раз новый танк принимал министр обороны Александр КУЗЬМУК в декабре 2004 года», - сказал он.

Министр отметил, что танк «Оплот» является уникальной разработкой Харьковского завода им. Малышева и конструкторского бюро Морозова.

По его словам, впервые в истории танкостроения удалось использовать V-образный двигатель и расположить его в горизонтальном положении.

«Такое положение двигателя позволяет уменьшить высоту танка», - пояснил министр.

Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что в настоящее время на вооружение армии уже поступило два таких танка. Однако он не стал уточнять стоимость этой боевой техники.

«Один «Оплот» будет стоить 55 копеек на каждого украинца – от маленького до взрослого», - сообщил глава оборонного ведомства.