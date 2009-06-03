Уголовное дело по факту взрывов в Ощадбанке переквалифицировали

В связи с открывшимися после задержания подозреваемого в организации взрывов в Ощадбанке в Мелитополе новыми обстоятельствами уголовное дело было переквалифицировано.

Об этом сообщил УНИАН заместитель начальника запорожского Главка милиции Олег КУРОЧКИН.

По его словам, уголовное дело, изначально возбужденное по факту покушения на умышленное убийство, совершенного из хулиганских побуждений, переквалифицировано на покушение на умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, способом опасным для жизни многих - ст. 15, ст. 115 ч. 2 п. 5 и п. 6 Уголовного кодекса Украины.

Так же, по словам О.КУРОЧКИНА, в отношении задержанного будет возбуждено уголовное дело по факту совершения разбойного нападения.

Как сообщал УНИАН, утром 2 июня в отделении Ощадбанка в Мелитополе в результате взрывов пострадали 25 человек, двое из них - дети. Состояние здоровья 6 человек квалифицируется медиками как тяжелое. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на преднамеренное убийство, осуществленное с хулиганских мотивов, в способ, опасный для жизни многих".

По данным прокурора Запорожской области Валерия КУЛАКОВА, мощность двух взрывов составила свыше 500 г в тротиловом эквиваленте

Согласно предварительным данным, первый взрыв - около 100-150 граммов в тротиловом эквиваленте - произошел на пороге отделения Ощадбанка, второй - около 400 граммов в тротиловом эквиваленте - внутри помещения банковского отделения.

Сегодня, 3 июня, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявил, что задержан главный подозреваемый в организации этих взрывов.

По его словам, главным мотивом преступления были намерения ограбить это отделение банка.