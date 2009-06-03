Стоимость земли вокруг Киева (по районам)

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в мае т.г. снизилась на 1,7%, или 65 долл., – до 3738 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 1,9% (119 долл.) – до 6110 долл./сотка, в Обуховском – на 1% (46 долл.) – до 4508 долл./сотка, в Бориспольском – на 0,7% (29 долл.) – до 3908 долл./сотка, в Броварском – на 0,5% (17 долл.) – до 2928 долл./сотка, в Васильковском – на 0,3% (9 долл.) – до 2476 долл./сотка, в Кагарлыкском – на 1,9% (18 долл.) – до 1348 долл./сотка, в Макаровском – на 2,1% (37 долл.) – до 1688 долл./сотка, в Бородянском – на 1,6% (29 долл.) – до 1769 долл./сотка, в Фастовском – на 0,5% (6 долл.) – до 1128 долл./сотка, в Барышевском – на 0,7% (8 долл.) – до 1045 долл./сотка; в Иванковском – на 2% (21 долл.) – до 1015 долл./сотка, в Переяслав-Хмельницком – на 0,4% (4 долл.) – до 1010 долл./сотка.

При этом рост стоимости земельных участков под коттеджное строительство зафиксирован в мае в Вышгородском районе – на 0,6% (20 долл.) – до 2940 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, Бориспольском – 11%, Васильковском – 16%, Киево-Святошинском – 21%, Броварском – 8%, Обуховском – 10%, Бородянском – 4%, Вышгородском – 10%, Кагарлыкском – 3%, Барышевском – 1%, Фастовском – 2%, Белоцерковском – 1%, Иванковском – 1%, Переяслав-Хмельницком – 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в первом квартале т.г. снизилась на 20,13%, или 1041 долл., – до 4132 долл. за сотку; в 2008 году – на 11,78% (691 долл.) – до 5173 долл. за сотку.