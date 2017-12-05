Вышли бы вы на Майдан по призыву Саакашвили? – опрос УНИАН

С самого утра 5 декабря события с обысками, задержанием и освобождением экс-председателя Одесской ОГА, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили развивались чрезвычайно быстро. После того, как сторонники политика вытащили его из машины силовиков, Саакашвили сразу же призвал граждан выйти на новый Майдан.

В связи с этим УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, вышли бы они на Майдан по призыву Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, утром 5 декабря 2017 года в квартиру по улице Костельной в Киеве, где проживает экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Движение новых сил" Михеїл Саакашвили, с обысками пришли силовики. Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гітлянська заявила, что обыски проводят сотрудники ГПУ и СБУ.

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Сам Саакашвили при этом вылез на крышу здания и угрожал прыгнуть, однако в конце концов там его задержали правоохранители и посадили в машину. В СБУ объяснили, что Саакашвили задержан в рамках дела о содействии участникам преступных организаций и укрытии их преступной деятельности.

Генпрокурор Юрий Луценко в свою очередь заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки Виктора Януковича и Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

При этом сторонники политика устроили столкновения под зданием, а потом начали блокировать движение машины с Саакашвили. Через несколько часов они смогли освободить политика, после чего колонной все вместе с Саакашвили двинулись к зданию Верховной Рады.