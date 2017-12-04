Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о посещении Букингемского дворца
13:14, 04 декабря 2017Общество
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Маркл назвала королеву Великобритании Елизавету II «невероятной женщиной» и порадовалась знакомству с ней, в то время как Гарри отметил реакцию королевских корги на девушку.
Принц Гарри и его невеста Меган Маркл в интервью телеканалу ABC рассказали о посещении Букингемского дворца.
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Маркл назвала королеву Великобритании Елизавету II «невероятной женщиной» и порадовалась знакомству с ней, в то время как Гарри отметил реакцию королевских корги на девушку.
«33 года меня облаивали. Она заходит - и абсолютно ничего!» — поделился впечатлениями принц.
Меган Маркл отметила, что во время чаепития собаки лежали у нее на коленях, и это было «очень мило».
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