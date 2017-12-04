Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о посещении Букингемского дворца

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл в интервью телеканалу ABC рассказали о посещении Букингемского дворца.

Читайте такжеСМИ: Елизавета II не придет на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Маркл назвала королеву Великобритании Елизавету II «невероятной женщиной» и порадовалась знакомству с ней, в то время как Гарри отметил реакцию королевских корги на девушку.

«33 года меня облаивали. Она заходит - и абсолютно ничего!» — поделился впечатлениями принц.

Меган Маркл отметила, что во время чаепития собаки лежали у нее на коленях, и это было «очень мило».