Интеллигенция - про переговоры в комнате без окон, без дверей

Директор Института литературы им. Т.Шевченко, советник Президента Украины по гуманитарным вопросам Николай ЖУЛИНСКИЙ, поэт, переводчик, драматург Иван ДРАЧ, директор Украинского кинофонда Андрей ХАЛПАХЧИ и председатель Национального союза мастеров народного искусства Украины Евгений ШЕВЧЕНКО от имени творческой интеллигенции призывают Партию регионов и БЮТ к ведению переговоров о создании широкой коалиции на принципах открытости и публичности.

Об этом Н.ЖУЛИНСКИЙ, И.ДРАЧ, А.ХАЛПАХЧИ и Е.ШЕВЧЕНКО заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“В последнее время мы часто слышим, что между Партией регионов и БЮТ идут переговоры о том, что будет создана широкая коалиция. Прекрасно, пусть будет создана. Все мы за это, и Президент также за это, потому что это – гарантия работы Верховной Рады, следовательно и поиска выхода из экономического кризиса. Но почему такая тайна? Почему представители этих двух политических сил на люди выносят, что никаких договоренностей нет, а в действительности идут какие-то переговоры? На что они направлены? Общественность хочет знать. Какая цель? Цель – переписать Конституцию? Но почему в тайне?”, - спросил Н.ЖУЛИНСКИЙ.

По его мнению, кулуарная подготовка изменений в Конституцию, цель которых - изменение формы избрания руководителя государства, является недопустимой без общественного обсуждения.

“Мы знаем, к чему привели изменения в Конституцию, предложенные МОРОЗОМ (лидером Социалистической партии Украины Александром МОРОЗОМ – УНИАН)... Это должно быть открытым. Пусть люди знают! Народ хочет сам избирать Президента страны. А, насколько становится нам известно, есть планы, что он будет избираться в парламенте. На каком основании?”, - спросил он.

“Мы чувствуем тревожные разряды в общественной и в политической атмосфере Украины. Это говорит о том, что те надежды, что, наконец, заработает Верховная Рада, что, наконец, найдется понимание и сближение между политическими силами во имя поддержки Украины в условиях экономического кризиса, пока не оправдались. Нас очень волнует, что все усилия Украины сегодня докричаться до консолидации ради сближения приобретают несколько засекреченные формы”, - подчеркнул Н.ЖУЛИНСКИЙ.

В свою очередь, И.ДРАЧ напомнил, что гласность и демократия являются главными достижениями Помаранчевой революции. “И в то время, когда девятый вал этой гласности где-то существует там в Кабмине, на седьмом этаже, комната, она без окон, без дверей, как в сказках, и в той комнате на протяжении длительного времени происходят все те переговоры, а люди ничего не знают. Так как же это соотносится: эта комната с наибольшим завоеванием – демократией?”, - поинтересовался поэт.

Е.ШЕВЧЕНКО также считает, что прямые выборы Президента Украины являются самым важным правом граждан на формирование власти. “Никто не имеет права отнять у людей право на выборы Президента и выбор тех органов власти, которые будут реализовывать политику в государстве. Для нас, для Украины, для развития независимого государства это является негативным сигналом. По моему мнению, сегодня все политические силы, которые на всеукраинском Майдане хотят реализовать свои программы, должны остановиться, обдумать и самое главное – вернуть веру: веру в жизнь, в будущее этого государства. Мне хотелось бы, чтобы все без исключения политические силы опомнились и на первое место поставили все же вопросы развития государства”, - сказал он.

По мнению А.ХАЛПАХЧИ, вопросы консолидации всех политических сил и создания коалиции сегодня “в представлении народа абсолютно не совпадают”.

“Такая засекреченная коалиция напоминает мне опять же коммунальную кухню, когда двое соседей собираются в коалицию против третьего. А нам действительно нужна консолидация. Нам действительно нужно так, чтобы и политические противники, садясь за стол переговоров, понимали друг друга и действительно работали в интересах этой страны, а не на то, чтобы что-то еще от нее отхватить”, - сказал он.