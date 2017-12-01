УПЦ КП не против переноса православного Рождества на 25 декабря, если "этого захочет народ" - Филарет

В Украинской православной церкви Киевского патриархата не против переноса празднования православного Рождества на 25 декабря, если "этого захочет народ".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что принятие Верховной Радой закона о праздновании Рождества по новому стилю не касается украинских православных церквей, а только римско-католической церкви.

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«Поэтому для нас в отношении этого закона все равно - есть он или нет. Мы праздновали и будем праздновать Рождество Христово 25 декабря, но по старому стилю, потому что этого хочет народ. Хотя подавляющее большинство православных церквей празднуют по новому стилю. И если народ готов перейти на новый стиль в церковных праздниках, то мы перейдем. А если народ не хочет, то не будем этого делать», - сказал Филарет.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Верховная Рада приняла закон, согласно которому ​​25 декабря, когда католики празднуют Рождество, стало выходным днем и отменен выходной 2 мая. Закон вступит в силу завтра, 2 декабря.