25 декабря - выходной день: теперь украинцы будут отдыхать на католическое Рождество

Официальное издание Верховной Рады «Голос Украины» опубликовало закон об объявлении 25 декабря выходным днем.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о выходном дне в Украине 25 декабряВ то же время документ предусматривает, что Кабмин в двухмесячный срок должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим законом.

Действующим Кодексом законов о труде установлены праздничные и нерабочие дни в Украине – именно в этот закон вносятся изменения: 25 декабря, когда отмечается Рождество Христово по григорианскому и новоюлианскому календарю, объявляется выходным, а также отменяется праздничный день 2 мая, праздничным днем считается 1 мая - День труда.

Ежегодно правительство принимает соответствующие распоряжения для создания благоприятных условий празднования праздников – о переносе рабочих дней. Сейчас Кабмин такого распоряжения не одобрял.

В Украине выходным днем является 7 января, когда отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю (празднуют Украинская, Русская, Грузинская, Сербская, Польская православные церкви, православный Иерусалимский патриархат в Израиле и Иордании, а также немногочисленные общины в других странах; кроме того, юлианского календаря придерживаются и большинство восточно-католических церквей, среди них и Украинская греко-католическая церковь; также в Украине этим календарем пользуются УПЦ КП и УАПЦ).

В то же время Рождество по григорианскому календарю, который отмечают не только римо-католики, но и протестанты, и по схожему новоюлианскому календарю, которым пользуется значительное большинство поместных православных церквей, 25 декабря, было в Украине рабочим днем.