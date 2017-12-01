"Это было показательное избиение": свидетель разгона Майдана рассказал о кровавых событиях (видео)

Виталий Кузьменко, который пострадал во время разгона Майдана 30 ноября 2013 года и после прошел АТО, рассказал о событиях, которые пережил.

Виталий до сих пор занимается тем, чтобы расследование преступлений против протестующих продолжалось и имело результат. Об этом говорится в сюжете "Права на владу" на канале 1+1.

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"С самого начала мы начали отходить к стеле Независимости, нас начали оттеснять... На видео видно, что в ту ночь Майдан был полностью окружен. Это не была попытка просто вытеснить, это было показательное избиение для всей страны", - вспомнил Кузьменко те события.

По его словам, там была значительная часть студентов, в то же время, там были разные категории граждан.

Пострадавший во время разгона Майдана также рассказал, что там прошли буквально минуты захода подразделений "Беркута" и окружения подразделениями внутренних войск до начала зачистки.

Ранее СМИ сообщали, что ночь на 30 ноября 2013 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович провел в компании высокопоставленных лиц, а его первой реакцией на силовой разгон "Беркутом" студентов на Майдане были слова: "Мы показали силу".