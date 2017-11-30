"Мы показали силу": источник рассказал о первой реакции Януковича на силовой разгон Евромайдана

Ночь на 30 ноября 2013 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович провел в компании высокопоставленных лиц, а его первой реакцией на силовой разгон беркутовцами студентов на Майдане были слова: "Мы показали силу".

Читайте такжеПрокуроры хотят перейти к закрытому режиму заседаний по делу о расстрелах на Майдане Об этом ТСН.ua рассказал источник из близкого окружения экс-президента для спецпроекта "По ту сторону Майдана".

Янукович тогда был на охоте в Сухолучье, в 70 км от Киева. Вместе с ним были его предшественники - Леонид Кравчук и Леонид Кучма, а также тогдашний нардеп от Партии регионов Вадим Новинский и несколько бизнесменов.

На утро Януковичу попытался дозвониться тогдашний глава Администрации президента Сергей Левочкин, но тот все еще был на охоте и не брал трубку. Янукович знал о том, что произошло на Майдане.

"Мы показали свою силу и будем показывать ее дальше", - передает слова Януковича на охоте источник из его близкого окружения.

Чуть позже Левочкин передал президенту заявление об увольнении и диск с видео избиения студентов. Администрация президента подготовила проект заявления с анонсом отставки министра внутренних дел Виталия Захарченко, но Янукович заявление не озвучил.

Центр информационной координации Партии регионов разослал тогдашним чиновникам и депутатам-регионалам указания о том, как нужно комментировать силовой разгон. Советовали говорить, что нужно провести расследование происшествия. Отставку Левочкина с должности главы АП советовали объяснять тем, что именно он отдал приказ председателю КГГА Александру Попову ставить новогоднюю елку на Майдане.

Напомним, с момента кровавого разгона в три часа ночи в центре Киева прошло четыре года. Тогда беркутовцы гнались за студентами по улицам, били кийками. Многие из активистов укрылись в Михайловском Златоверхом соборе. На следующий день на Майдан вышло около миллиона украинцев, что и стало отправной точкой к многолюдным протестам в центре столицы.