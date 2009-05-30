Эксперты прогнозируют 8-9 грн/$1

До конца года эксперты прогнозируют девальвацию гривни до 9 гривен за доллар. Ее причиной станет дефицит счета текущих операций. Однако в НБУ заверяют, - показатель не будет критическим, поскольку за 4 месяца составляет лишь 594 миллиона гривен.

По мнению экспертов ослабить гривню могут и долги отечественного корпоративного сектора перед иностранными кредиторами. Банкиры не согласны и отмечают, что оснований для укрепления доллара в Украине нет - учитывая сотрудничество с МВФ и стабилизацию мировых рынков. Правда, не помешала бы также экономическая и политическая консолидация.

Артур Илияв, заместитель председателя правления КБ: "Нужна дальнейшая стабилизация в политическом и экономическом пространстве. Ситуация на внешних рынках поможет нашим экспортерам. Поэтому нет оснований для девальвации - гривня будет в тех пределах, что последние несколько недель".

Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера: "Мы прогнозируем уровень 8-9 гривен за доллар. Хотя признаем, что стабилизирующими факторами является сотрудничество с МВФ и, например, полмиллиардный кредит от Всемирного банка".

В целом на этот год Всемирный банк планирует предоставить Украине кредитов на 1 миллиард долларов. Кроме того, представители Европейского банка реконструкции и развития заявили, что готовы увеличить ссуды Украине на 15% - то есть также до 1-го миллиарда долларов, в частности на поддержку финансового сектора, инфраструктурных проектов, сельского хозяйства и строительства.

5 канал