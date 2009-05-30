Синоптики обещают дождливое воскресенье

Завтра в большинстве регионов Украины пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 31 мая в западных областях облачно с прояснениями, дожди, местами сильные дожди (на высокогорье Карпат с мокрым снегом). Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 14-19°; в Карпатах ночью 1-6° тепла (на высокогорье заморозки 0-2°), днем 5-10°. На остальной территории переменная облачность, без существенных осадков, только в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях и Одесской области днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°, в северных областях 19-24°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 9-14°, днем 19-24°, по Киеву ночью 12-14°, днем 22-24°.

В столице завтра переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 9-14°, днем 19-24°, по Киеву ночью 12-14°, днем 22-24°.

Сегодня температура воды в Черном море - 15-18°, в Азовском - 19-21°, в Днепре возле Киева - 18°.