Призыв в армию завершился досрочно

В Украине досрочно завершилась призывная кампания “Весна – 2009”.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, по состоянию на 29 мая, в Вооруженных Силах Украины завершился процесс увольнения военнослужащих срочной службы, которые выслужили установленные сроки. Как и планировалось, все 14 тысяч 466 военнослужащих срочной службы, которые подлежали увольнению, покинули воинские части.

Весенний призыв граждан Украины на срочную воинскую службу, который проходил в соответствии с Указом Президента Украины от 5 ноября 2008 года № 999/2008 “О сроках проведения очередных призывов, очередных призывах на срочную воинскую службу граждан Украины и увольнении в запас военнослужащих в 2009 году”, также завершился.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Главного управления личного состава Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Сергея КРОПИВЧЕНКО, весенний призыв 2009 года граждан Украины на срочную воинскую службу завершен и выполнен на 100%.

“Военными комиссариатами Украины было призвано и отправлено на комплектование войск 26,5 тысячи человек молодого пополнения, – отметил он. – Из них в ряды Вооруженных Сил – 20 тысяч и 6,5 тысячи – в другие воинские формирования Украины”.