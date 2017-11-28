Будете иметь дело с нами: ультрас остановили автобус "Шахтера" и поставили игрокам ультиматум (видео)

Представители фанатских группировок Kharkiv City Patriots, донецкой The Club и организации националистов «Національний корпус» остановили автобус «Шахтера» возле стадиона «Металлист» для разговора с футболистами, как сообщает Tribuna.com.

Ультрас поговорили с Тарасом Степаненко, Андреем Пятовым и Ярославом Ракицким о позиции клуба по отношению к войне.

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Фанаты пригрозили – если футболисты не наденут футболки в поддержку наших военных перед завтрашним матчем Кубка Украины с «Вересом», будут иметь дело с ними и «Шахтеру» придется вернуться в Донецк.

Тарас Степаненко пообещал, что команда выйдет в футболках. Андрей Пятов добавил, что игроки много помогают украинским военным, просто делают это не публично. Ярослав Ракицкий в разговор практически не вмешивался.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" не мог что-либо и кому-либо запрещать на матче "Олимпик" - "Шахтер" согласно реглменту соревнований, так как являлся гостевой командой в данной игре.