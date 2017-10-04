Высший совет правосудия отстранил судью-"баночника" Чауса

Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия отстранила от осуществления правосудия судья Днепровского районного суда г. Киева Николая Чауса и применила к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении.

Читайте такжеПротив скандального судьи-"баночника" Чауса открыли еще одно делоОб этом сообщает Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности Высшего совета правосудия.

"Согласно части второй ст. 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» судья Днепровскогорайонного суда Чаус Николай Алексеевич временно отстраняется от осуществления правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении", - говорится в заявлении.

Как сообщается, решение об отстранении судьи Чауса будет действовать до принятия ВСП решения о его увольнении с должности или до отмены решения Дисциплинарной палаты.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 г. детективы НАБУ разоблачили судью Чауса при получении неправомерной выгоды (взятки) в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. С 12 сентября судья объявлен в национальный розыск, с 11 ноября - в международный розыск. 28 февраля судью Чауса задержали в Молдове.

1 марта в пресс-центре Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили, что детективы НАБУ готовят документы для экстрадиции Чауса. После получения от Молдовы официальной информации о задержании Чауса НАБУ сможет в 10-дневный срок направить ходатайство об экстрадиции судьи в Генеральную прокуратуру Украины как уполномоченный государственный орган в этих вопросах. Далее генпрокурор должен направить запрос в компетентный орган иностранного государства о выдаче лица в Украину. При этом в НАБУ отметили, что окончательное решение об экстрадиции Чауса будет принимать суд Республики Молдова.