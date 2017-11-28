Конфликт на Донбассе стал толчком для роста преступности в Украине – Аваков

Конфликт в отдельных частях Донецкой и Луганской областей стал толчком для роста преступности в Украине.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время VIII Национального экспертного форума «Украина: в стремлении к равновесию», сообщает пресс-служба МВД.

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По словам Авакова, внутренне перемещенные лица "дестабилизированы, и это передается на всю социальную инфраструктуру".

"Сейчас мы имеем ряд нерешенных вопросов и проблем. Первое - это перемещенные лица, которые оставили свои дома на оккупированной территории. Официально таких лиц около 1,5млн. Мы убеждены, что их около 2 млн. Конечно, они сами дестабилизированы, и это передается на всю социальную инфраструктуру", - сказал Аваков.

Также министр отметил, что каждый, кто был в окопе, является человеком "с другой психикой".

«На войне у нас уже было 500-600 тыс. человек. Каждый человек, побывавший в окопе, - это человек уже с другой психикой. У нас существует эта проблема. И она также очень остро стоит. Каждый день в стране, в мирной жизни взрывается три-четыре гранаты. Мы должны уделять внимание и реабилитации бойцов», - заявил Аваков.