Минские соглашения не работают, Украине нужен закон о коллаборантах - Аваков

Минские соглашения не могут быть имплементированы как реальный механизм для достижения мира и разрешения конфликта на Донбассе. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время VIII Национального экспертного форума "Украина: в стремлении к равновесию", который транслировал телеканал "112 Украина".

"Могут ли Минские соглашения быть имплементированы как реальный механизм для достижения мира и разрешения конфликта? Мое глубокое убеждение, что нет. И тем более, в той манере, в какой Российская Федерация пытается интерпретировать эти соглашения", - заявил он.

По убеждению Авакова, должны быть подписаны другие соглашения. По его словам, первым шагом к "освобождению Донбасса" должно быть установление контроля миротворческих и украинских правительственных сил на международно признанной границе Украины.

Аваков также заявил о "времени социальных и общественных компромиссов".

"Волкер говорит о философии ограниченной амнистии. Я говорю о необходимости принятия закона о коллаборантах. Что-то вроде того, который был принят в послевоенной Франции де Голлем. Нужно принимать философию амнистии, которая поддерживается всем обществом на очень простых принципах. Если на руках кровь и жизни украинских солдат, я не думаю, что мы можем себе позволить механизмы амнистии; если люди сотрудничали с местными администрациями, вынужденно или по слабости, тут должна быть воля к примирению", - заявил он.

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"Как можно добиться освобождения Донбасса? Миротворцы совместно с украинскими силами становятся на границе Украины, международно признанной, с территории Украины уходят все подразделения иностранных государств, Российской Федерации, забирая с собой все эти свои полубандитские организации, которые они меняют, как перчатки…", - отметил Аваков.

После этого, по словам министра внутренних дел, освобожденные территории должны вернуться под юрисдикцию Украины.

"Туда входят органы юстиции. Никаких там «народных милиций», как они себе придумали, никаких там своих дополнительных прокуратур и судов. Все исключительно в законодательном и юридическом поле Украины", - подчеркнул он.

Как отметил Аваков, украинская власть должна применять тактику "малых шагов", которая призвана доказывать местным жителям, что жить лучше в Государстве Украина.

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"И тогда у нас наступает время тактики «малых шагов». И каждый шаг должен доказывать нашим гражданам Украины, которые живут на Донбассе, что с Украиной им лучше, чем с оккупационным режимом. Качество жизни, доступ коммунальных, образовательных, пенсионных услуг, социальных гарантий, доступ к биометрическим украинским паспортам, которые позволяют свободно путешествовать по Европе, доступ к гражданским правам, реконструкция дорог, мостов, систем коммуникаций, образование и так дальше", - заявил министр.

Также Аваков уверен, что деоккупированные территории Донбасса в течение периода до 10 лет могут пройти "путь реабилитации".

"Это все дает нам возможность, чтобы в течении 5-7, может 10 лет, к сожалению, пройти некоторый путь к реабилитации. Кроме того, этот путь потребует колоссального количества финансовых ресурсов - может быть 20 млрд, может быть 30 млрд, я не знаю. Но это надо ясно осознавать. И здесь нам нужна будет и международная поддержка, и международная помощь, и наша экономика, которая будет сильная и развивающая, я надеюсь", - подчеркнул он.

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что скептически относится к перспективам урегулирования конфликта на Востоке Украины. По мнению Волкера, очень вероятно, что активные военные действия продлятся в Украине и через год.