Бизнес-климат в зоне евро улучшается
23:26, 28 мая 2009Общество
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... но очень медленно
В мае индикатор бизнес-климата в еврозоне продолжил расти второй месяц подряд, хотя и остается отрицательным: –3,17 против –3,26 пункта в апреле.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
Рост индикатора объясняется улучшением менеджерских ожиданий относительно оценки производства в ближайшие месяцы и оценок производственных трендов в предыдущие месяцы, незначительным улучшением оценок запасов продукции на складах.
В то же время, оценки портфеля заказов и экспортного портфеля заказов несколько ухудшились.
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