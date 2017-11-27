Житомирская ОГА обещает к концу 2018-го года обеспечить новым жильем 47 детей-сирот

На Житомирщине до конца 2018-го года с новым жильем будут 47 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в Житомирской области 47 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, к концу 2018 года будут с новым жильем, для них будет приобретено 11 объектов жилья.

Об этом рассказала сегодня, 27 ноября, врио начальника службы по делам детей облгосадминистрации Наталья Пилипчук.

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«В общем, планируем приобрести 6 детских домов семейного типа, где будут проживать 40 детей, и 5 социальных квартир для 7 детей, в том числе где 1 ребенок - с особыми потребностями. Все дома семейного типа, для которых приобретается жилье – вновь созданные. В 2018 году мы получим субвенцию на улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и тогда будет понятно, скольким детям мы сможем помочь», – сказала Пилипчук.

Также она добавила, что на следующей неделе состоится заседание областной комиссии по приобретению жилья. После соответствующего решения комиссии райгосадминистрациям предоставляется 10 дней, чтобы собрать все необходимые документы для дальнейшей покупки жилья.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября этого года Житомирский облсовет направил почти 33 млн грн на программу обеспечения жильем детей-сирот. Речь идет о Программе обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на 2018-2022 годы. Общий объем финансирования этой программы, рассчитанной на 5 лет, составляет 32 млн 355 тыс. грн. Для ее выполнения будут привлечены средства областного, районных, городских, поселковых и сельских бюджетов. Из них средства областного бюджета составят 18 млн 610,1 тыс. грн.

Согласно документам этой программы, которые есть в распоряжении УНИАН, в Житомирской области по состоянию на 1 октября этого года на первичном учете по делам детей находится 3 тыс. 23 ребенка, которые имеют статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Из них 2 тыс. 171 ребенок находится под опекой и попечительством граждан, 546 детей воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях. В интернатных и других учреждениях области находятся 285 детей указанных категорий, на временном устройстве находится 21 ребенок.Также в области 678 детей указанных категорий вообще не имеют жилья. В течение 2018-2022 годов 334 ребенка, в соответствии с законодательством, потребуют постановки на социальный квартирный учет.

Как прозвучало на сессии, обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в Житомирской области составляет 77,72 %, подавляющее большинство из которых ( 65%) имеет жилье на праве пользования.

Справка УНИАН. По данным Житомирской облгосадминистрации, в Украине до конца этого года планируют купить 62 детских дома семейного типа и 7 построить, а также приобрести 341 объект социального жилья. Для этого из государственного бюджета направляют 277 млн 626,6 тыс. грн.