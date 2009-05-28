«Мистецький арсенал» в этом году не получил еще ни копейки

С 1 января 2009 года “Мистецький арсенал” не получает финансирования. Об этом сообщила заместитель генерального директора по музейной работе ГП “Художественный арсенал” Таисия СИДОРЧУК на пресс-конференции в УНИАН.

“С 1 января этого года Государственное предприятие “Мистецький арсенал” как заказчик всех работ по созданию комплекса “Мистецький арсенал” не получил ни одной копейки для финансирования каких-либо работ”, - сообщила она.

По ее словам, нет финансирования на все работы, связанные со строительством, реставрацией и т.п.

Поэтому, сказала Т.СИДОРЧУК, это внесло свои коррективы и в отношении даты открытия не только самого музейного комплекса, но и даты открытия Всеукраинской выставки “Древо Украины”. Она напомнила, что планировалось открыть выставку 24 августа 2009 года ко Дню Независимости. “Мы уже сегодня прекрасно понимаем, реально смотря на вещи, что создать выставку за такой короткий срок при полном отсутствии финансирования невозможно, поэтому, конечно, дата открытия выставки будет иметь свои коррективы”, - сказала Т.СИДОРЧУК.