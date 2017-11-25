В Конотопе осквернили памятник жертвам Голодомора

В городе Конотоп Сумской области памятник жертвам Голодомора злоумышленники облили веществом, похожим на машинное масло.

Читайте такжеВ Украине сегодня чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годовВидео памятника на своей странице в Facebook выложил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Конотопского городского совета Вадим Фещенко.

«Это не просто акт вандализма, это - акт сепаратизма», - написал чиновник, назвав злоумышленников «извергами».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области, информация о данном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований, проводится проверка.