Минобороны получило 100 млн. грн. на закупку танков

Министерство обороны Украины уже получило 100 млн. грн. из предусмотренных в Стабилизационном фонде государственного бюджета средств на выполнение государственного оборонного заказа в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента разработок и закупки вооружения и военной техники Минобороны Владимир ГРЕК на международной конференции «Оборонно-промышленный форум – 2009», которая проходит сегодня в Киеве.

Он уточнил, что, в соответствии с постановлением Кабинета министров, военному ведомству уже поступили первые средства на выполнение государственного оборонного заказа в этом году.

«Это 100 млн. грн. для выполнения задач по разработке и закупке украинских танков «Булат». Эти средства уже направлены заводу им. Малышева», - сказал В.ГРЕК, уточнив, что настоящий контракт предусматривает производство для Минобороны 29 таких боевых машин на протяжении 2009-2010 гг.

По информации В.ГРЕКА, по другим направлениям финансирования из Стабфонда средства на выполнение государственного оборонного заказа (около 1 млрд. грн. – УНИАН) еще не поступили.

«Но мы отмечаем позитивную тенденцию, которая имеет место в данном вопросе со стороны Кабинета министров», - сказал В.ГРЕК, отметив, что министру обороны удалось убедить руководство правительства в насущной необходимости решения вопросов гособоронзаказа в текущем году, ведь по состоянию на май его выполнение еще не началось.

В связи с этим В.ГРЕК отметил, что на сегодня правительство приняло необходимые решения о финансировании программ по разработке украинского многофункционального ракетного комплекса «Сапсан», модернизации вертолетов Ми-24, продолжения работ по проектированию корабля класса «корвет», завершение государственных испытаний военно-транспортного самолета Ан-74, а также завершение государственных испытаний и начало производства нового украинского танку «Оплот».

Как сообщал УНИАН, в конце апреля государственное предприятие «Завод им. Малышева» - главный производитель бронетехники в Украине - подписало с Министерством обороны Украины контракт на модернизацию 29 отечественных танков Т-64 до вида БМ «Булат».

Согласно контракту, проект создания 29 новых «Булатов» рассчитан на 2 года, и под этот заказ Минобороны Украины выделяет свыше 200 млн. грн.

В 2008 году завод им. Малышева изготовил и отправил Вооруженным силам Украины 20 танков БМ «Булат».