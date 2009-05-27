Старшая сестра напоила 10-летнюю девочку самогоном

В Донецке в реанимацию попала 10-летняя девочка, которую в день ее рождения 22-летняя сестра напоила самогоном.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горуправления милиции, девочку забрала «скорая помощь» на одной из улиц города. После оказания первой помощи медики госпитализировали ребёнка в реанимационное отделение.

Сотрудники милиции выяснили, что 22-летняя сестра пострадавшей отмечала ее день рождения вместе со своим 40-летним приятелем. Выпить за собственное здоровье взрослые предложили и имениннице, при этом наливая ей по 50-70 граммов самогона. Вскоре девочке стала плохо, и сестры пошли домой. По дороге старшая сестра заболталась с подругой, а когда заметила, что младшей сестры нет рядом, решила, что та ушла домой одна. Однако придя домой и убедившись, что та не возвращалась, девушка не предприняла никаких шагов к её розыску и о пропаже ребенка узнала от сотрудников милиции.

Не взволновало отсутствие девочки и её мать, которая, имея трёх дочерей, состоит на учёте как неблагополучная. После описанных событий за невыполнение родительских обязанностей она привлечена к административной ответственности, решается вопрос о лишении её родительских прав. В отношении старшей дочери, напоившей младшую, составлен административный протокол по ст.180 КУАП - «Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения». Как оказалось, в своё время эта девушка тоже была лишена родительских прав в отношении двух своих детей, которые теперь живут в интернате.