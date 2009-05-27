В Киеве начнутся акции протеста шахтеров

В Киеве на следующей неделе у здания Кабинета министров Украины начнутся массовые акции протеста шахтеров.

Об этом заявил председатель Профсоюза работников угольной промышленности Украины (ПРУП), народный депутат от Партии регионов Виктор ТУРМАНОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе ЦК ПРУП.

По словам В.ТУРМАНОВА, в акции примут участие не менее тысячи работников трех арендных угледобывающих предприятий Донецкой области: АП «Шахтоуправление им. В. Чапаева», ЗАО «Шахта «Ждановская» и ООО «Шахта «Рассвет».

Глава профсоюза подчеркнул, что шахтеры данных предприятий требуют от правительства заставить монополиста угольного рынка - ГП «Уголь Украины» - выполнять свои обязательства в соответствии с заключенными договорами и возобновить прием угля, добытого шахтами, не подчиненными Минуглепрому, а также предоставить предприятиям дополнительные квоты на отгрузку твердого топлива в ГП «Уголь Украины».

В.ТУРМАНОВ напомнил, что на складах шахт «Ждановская», «Рассвет» и Шахтоуправления им. Чапаева на сегодняшний день скопилось уже около 200 тыс. тонн угля. «ГП «Уголь Украины» в течение двух месяцев, несмотря на заключенные договора, отказывается принимать топливо предприятий отрасли, не подчиненных Минуглепрому», - констатировал глава ПРУП. При этом он выразил сожаление, что «сейчас в стране нет альтернативных рынков сбыта угля, поэтому данные предприятия остались без оборотных средств». В результате этого, подчеркнул В.ТУРМАНОВ, растет задолженность по заработной плате горнякам, не платятся налоги и обязательные отчисления в фонды, увеличиваются долги за коммунальные услуги, а начисляемые пени и штрафы поставят эти шахты на колени. В частности, донецкий филиал компании «Укрэнергоуголь» уже предупредил шахтоуправление им. Чапаева, что энергопотребление предприятия будет ограничено до уровня экологической брони, сказал В.ТУРМАНОВ.

Он акцентировал, что некоторые представители власти объясняют свое бездействие в решении проблем реализации угля этих предприятий тем, что они находятся в частной собственности. «Но это ложь – все три шахты находятся в госсобственности, взятой в аренду трудовыми коллективами. Причем только шахта «Ждановская» и ш/у им. Чапаева в прошлом году перечислили в бюджеты 130 млн. грн., ежемесячно выплачивают 1 млн. 300 тыс. грн. арендной платы, предоставляют трудовые места для 5 тыс. горняков с учетом трудящихся шахты «Рассвет», - указал В.ТУРМАНОВ.

Он считает, что на пикетирование Кабинета министров шахтеров толкнуло само правительство, поскольку ни телеграммы и депутатские запросы, ни личные встречи с министром угольной промышленности Виктором ПОЛТАВЦОМ, ни подземная акция протеста горняков ничего не дали.

«Еще не было такой ситуации в истории независимой Украины, когда 14 горняков, рискуя жизнью, 9 суток оставались под землей, выражая свой протест, и не было никакой реакции со стороны правительства. Такое отношение премьер-министра Украины, министра углепрома - это издевательство над шахтерами, над их каторжным трудом», - возмущен В.ТУРМАНОВ.

Он обвинил правительство в нарушении протокола, принятого на заседании Координационного совета по урегулированию кризисных ситуаций в угольной промышленности от 13 ноября 2008 года, под которым стоит подпись премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

«Горняки готовы к жестким формам акций протеста. Они снимут осаду Кабмина только после полного выполнения выдвинутых требований», - заключил В.ТУРМАНОВ.