Антимонопольный комитет увидел сговор на рынке нефтепродуктов

Антимонопольный комитет Украины (АМК) возбудил дело по признакам совершения антиконкурентных согласованных действий операторами общегосударственного рынка нефтепродуктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что доказательства по делу собирает и анализирует Департамент расследования дел в топливно-энергетическом комплексе вместе с территориальными отделениями АМК.

Комментируя ситуацию, исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО отметил: «В случае выполнения предприятиями, которые работают на рынках нефтепродуктов, требований Антимонопольного комитета относительно снижения цен на топливо до экономически обоснованного уровня, мною дано указание всей системе органов комитета закрыть производство по этим делам. В противном случае, те, кто безосновательно повысит цены, будут привлекаться к ответственности».

Как выяснил АМК, по предварительным данным, синхронный рост крупнооптовых цен на бензин в ряде регионов Украине начался в первой половине мая. В период с начала месяца до 19 мая рост цен на бензин марки А-92 составил 10%, марки А-95 – 8%, тогда как на дизельное горючее – лишь на 4%.

«Поскольку такая ситуация может иметь антиконкурентную составляющую, Антимонопольный комитет решил возбудить дело, в рамках которого определит обоснованность поведения каждого из нефтетрейдеров», – подчеркнул А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля т.г. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 265 млн. грн. ЗАО СП «КРЕБО», ЗАО «Укртатнафта», ООО «ЛУК Авиа Ойл», которые занимаются реализацией авиатоплива с заправкой самолетов, и ГП «МА «Борисполь» за злоупотребление монопольным положением.

25 мая т.г. Антимонопольный комитет поручил своим региональным отделениям проверить обоснованность повышения цен на нефтепродукты. В частности, расследование коснется самых крупных операторов – ОАО «Укрнафта», ООО «ТНК-ВР Коммерс», ЧП «ЛУКОЙЛ-Украина», ЗАО «ЛИНИК», ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД», ООО «ТД «Континиум-Галичина», ОАО «Концерн «Галнафтогаз», ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», ЗАО «Укртатнафта», ООО «НК Альфа-нафта», ОАО «Нафтохимик Прикарпатья», ОАО «НПК Галичина» и тех предпринимателей, которые имеют рыночную долю на региональных рынках бензинов и дизельного топлива.

На протяжении 2008 года органы АМК пресекли более 300 нарушений конкурентного законодательства, совершенных предпринимателями, которые работают на рынках нефтепродуктов.