Демографы назвали точное число потерь населения Украины во время Голодомора в 1930-х годах

Потери населения в Украине из-за сверхсмертности во время Голодомора в 1930-х годах составляют 3,9 миллиона человек. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказали участники пресс-конференции «Потери населения Украины в результате Голодомора 1932-1933 годов».

Заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Александр Гладун коснулся вопроса постоянной дискуссии в Украине по поводу разного количества потерь в результате Голодомора.

"По нашим расчетам, потери из-за сверхсмертности составляют 3,9 млн человек. Очень часто в выступлениях политиков, в средствах массовой информации можно услышать цифры 7,10, а сейчас уже говорят о 12 миллионах потерь. Поэтому мы как ученые попытались с демографической точки зрения оценить достоверность или возможность таких больших потерь для Украины", - сказал Гладун.

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Ученый советует очень осторожно относиться к таким завышенным данным, так как они в основном не имеют демографического обоснования.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Наталья Левчук рассказала о методологии исследования и информационной базе, благодаря которым было определено, что потери составляют 3,9 млн человек.

Левчук сказала, что сначала была проведена оценка демографических потерь вследствие голода для Украины в контексте бывшего Советского Союза. Затем проведена оценка демографических потерь отдельно для городского и сельского населения Украины на национальном уровне и областном уровне (в частности в 7 областях, входивших в то время в состав Украины), а также на районном уровне 392 административных районов по состоянию на апрель 1933 года.

При этом она объяснила, что имеется в виду, когда речь идет о потерях от Голодомора и как они оцениваются.

"Потери от голода - это не все умершие за это время, а их избыток. То есть, это разница между реальным числом умерших во время голода и их ожидаемым количеством, которое могло бы быть при отсутствии голода. Это прямые потери. Разница между числом реальных смертей и ожидаемым числом, так сказать, не кризисных смертей. Косвенные потери - это число родившихся, те, которые могли бы родиться при отсутствии голода, но не родились, и которые исчисляются как разница между ожидаемым числом рождений и числом тех, кто реально родился ", - сказала Левчук.

"На основании тщательного критического анализа демостатистической архивной информации мы провели так называемую демографическую реконструкцию, то есть воспроизведение демографической динамики Украины, основных параметров ее демографических показателей между переписями 1926 и 1939 года и на этой основе оценку потерь", - отметила она.

Левчук подчеркнула, что с демографической точки зрения голод в Украине отличается от других регионов СССР.

"По нашей оценке, из-за сверхсмертности потери населения СССР в 1932-1934 годах достигают 8,7 миллиона человек", - сказала Левчук.

"В абсолютном отношении, наибольшие потери - это Украина. По нашей оценке - это 3,9 миллиона. Но сравнивать абсолютные потери между республиками некорректно, поскольку они имели разную численность населения. Украина в то время имела где-то 30-31 млн в разные годы, а Российская Федерация 104-105 млн", - сказала она.

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По ее словам, первое место по уровню относительных потерь занимает Казахстан (22,4%), а на втором Украина (13,3%), далее Россия (3,2%), Беларусь (1,3%), а страны Закавказья и Средней Азии еще меньше.

"Таким образом, потери населения Украины в целом составляют 3942,5 - это прямые потери, и дефицит рождений - это около 600 тысяч", - добавила она.

Ученая подчеркнула, что исследование показало, что больше всего пострадали крестьяне, но голод был также и в городах. Так, из упомянутых 3,9 млн потерь в городах потери составляют около 300 тыс.

По региональному распределению потерь, из тогдашних 7 областей, входивших в состав Украины, больше всего пострадали Киевская и Харьковская области. В каждой из них из-за сверхсмертности преждевременно умерло более 1 миллиона человек. Вторую группу образуют Винницкая, Днепропетровская и Одесская области. Относительно самые низкие потери - Черниговская и Донецкая области. На районном уровне, больше всего пострадали районы центральной Украины так называемой лесостепной полосы - в современном административном разделении Украины - районы Черкасской, Полтавской и Киевской областей. На Киевщине - это Тетиевский, Володарский и Ставищенский районы. На Полтавщине - Глобинский, Решетиловский и Опошнянский районы. В этих районах потери сельского населения составляют от 40 до 54%.

Также она сказала, что Украину отличает от других территорий СССР также высокое сосредоточение смертей за относительно небольшой период времени.

"Из общего объема вычисленных нами потерь из-за сверхсмертности, то есть 3,9 млн, 3 млн приходится на период с января по июль 1933 года. То есть за это время в течение первых 7 месяцев 1933 года избыточная смертность в Украине достигает 3 млн", - сказала Левчук.

Как сообщал УНИАН, ранее свидетель Голодомора рассказал, что во времена правления Иосифа Сталина было спланировано обуздать украинцев таким образом, чтобы они "видели, как умирают их дети".