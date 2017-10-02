Российские оккупанты снова устроили обыск у крымских татар: несколько человек задержаны

Сегодня с самого утра в Крыму российские силовики проводят обыски в домах крымских татар, несколько человек задержаны.

Об этом на своих страницах в Facebook сообщают адвокаты Маммет Мамбетов и Эдем Семедляев.

В частности, Мамбетов сообщил, что сегодня в 6.00 утра в доме жителя с. Мельничное Талята Абдурахманова, 1953 года рождения, силовики провели обыск и увезли его в неизвестном направлении.

«В доме Талята Абдурахманова в с. Мельничное Белогорского района обыск проводили работники УФСБ Крыма. Так указано в протоколе, который они оставили», - сообщил он.

Читайте такжеНе хочет "умолять своих угнетателей": Умеров не будет просить о помиловании

Также адвокат сообщил, что российские силовики ограничили свободу еще одного крымского татарина - Рената Сулейманова из поселка Молодежное.

«Ренат Сулейманов в настоящий момент ограничен в свободе и самостоятельно не может никуда выходить. Это значит, он задержанный. Не допуская к нему адвоката, силовики грубо нарушают ч. 2 ст. 48 Конституции РФ», - написал он.

В свою очередь, адвокат Семедляев сообщил, что ему стало известно, как минимум, о трех задержаниях. По его словам, российские силовики задержали Рената Сулейманова, Арсена Кубединова и Сейрана Мустафаева.