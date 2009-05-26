Прокуратура приостановила уничтожение бездомных собак

В Житомире после вмешательства прокуратуры приостановили уничтожение бездомных собак.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирской городской прокуратуре.

После проведенной проверки по обращению общественной организации “Дружина охраны природы: зеленое будущее“ Житомирская городская прокуратура пришла к выводу, что Житомирский горсовет неподобающе изучил вопрос умерщвления (усыпления) бродячих животных и применения химпрепаратов к ним. Поэтому по результатам проверки прокуратурой города 21 мая внесен протест на решение сессии Житомирского горсовета, которым было разрешено уничтожение бродячих животных.

Как сказали корреспонденту УНИАН в прокуратуре Житомира, вопрос этот остается проблемным, поскольку количество бездомных животных в областном центре растет. К тому же ни одна организация не может сказать, какими именно препаратами можно проводить их усыпление. Данные о росте бедомных животных зафиксированы санэпидемстанциями города и области, также увеличилось количество случаев бешенства таких животных, как и количество жалоб о нападениях на людей.

Поэтому Житомирская городская прокуратура считает, что власти города должны принять безотлагательные меры для полного изучения этого вопроса и обустройства приюта для бездомных животных для снятия проблемы.