Женский Конгресс: Ирина Геращенко и Ирина Луценко дискутируют о роли женщины в общественно-политической жизни страны (прямая трансляция)

В рамках 1-го Украинского Женского Конгресса проходит дискуссионная платформа "Роль женщины в общественно-политической жизни страны: взгляд изнутри и взгляд извне".

Спикеры обсуждают эффективность женщин при власти и положительный опыт управленческих решений на различных уровнях, определят основные проблемы и препятствия, с которыми сталкиваются женщины-политики на своем пути.

Модератор: Елена Кондратюк, народный депутат Украины, сопредседатель МФО «Равные возможности», Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики

Участники:

Иванна Климпуш-Цинцадзе, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Ирина Геращенко, Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины, Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях

Ирина Луценко, народный депутат Украины, представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины

Кетеван Цихелашвили, Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства

Сюзан Косински Фритц, Директор Миссии USAID в Украине, Беларуси и Молдове

Ингибйорг Сольрун Гисладоттир, Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ

Турхильдур Сунна Еварсдоттир, член Парламента Исландии, Глава делегации Исландии в Парламентской Ассамблее Совета Европы

Специальное слово: Мартин Хагстрьом, Посол Швеции в Украине

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в Киеве при участии первых лиц государства открылся 1-й Украинский Женский Конгресс, который собрал триста самых активных и успешных женщин и мужчин из политики, бизнеса, неправительственных организаций и медиа.

Цель проведения конгресса, организованного по инициативе Межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде «Равные возможности» – это объединение успешных женщин и мужчин вокруг идеи обеспечения гендерного равенства в различных секторах украинского общества как базового элемента устойчивого развития нашего государства.

Конгресс продлится два дня – 22 и 23 ноября, в его рамках состоится 7 дискуссионных панелей по вопросам усиления политического и общественного участия женщин на различных уровнях, привлечение женщин к процессу миротворчества и сектора безопасности, борьбы с гендерно обусловленным насилием, а также преодоление гендерных стереотипов и усиление гендерного образования и просвещения.