Порошенко открыл в Днепре уникальную для Украины детскую больницу (фото)

В Днепре после капитальной реконструкции открыли педиатрический корпус Центра матери и ребенка им. профессора Руднева. Открытие современной больницы состоялось при участии Президента Украины Петра Порошеко, сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

«Центр матери и ребенка – это совместный проект государства и региона. Это результат моей программы – децентрализации, когда громада сама определяет свои приоритеты и направляет туда средства, - сказал Петр Порошенко. – На полную реконструкцию больницы было выделено около 80 млн гривен. Еще несколько лет тому про такое не было возможности и мечтать. Жаль, что пока таких проектов в Украине – единицы. Тут все по евростандартам – от интерьера до инновационного оборудования. Подход к предоставлению медуслуг малышам полностью изменен».

Петр Порошенко назвал событие хорошим началом реформы в медицине и подарил Центру сертификат на новое оборудование.

«Ежегодно мы открываем по одной областной больнице. Реконструируем медучреждения, которые не видели ремонта десятилетиями. Новую жизнь уже получила областная детская поликлиника, теперь – Центр матери и ребенка им. Руднева, в следующем году открываем новое хирургическое отделение, - отметил глава ДнепрОГА Валентин Резниченко. – Такие клиники – это вклад в будущее, ведь тут спасают самых маленьких жителей нашей области».

«Пять этажей, 45 мест – для постоянного пребывания малышей с мамами. Еще 15 мест – дневной стационар. Комнаты – яркие и разноцветные. На стенах – детские рисунки, - рассказал Валентин Резниченко. – В каждой палате – собственный санузел, поручни, кнопка для вызова медсестры, современная вентиляция, новая мебель. А для комфорта пациентов с нарушениями зрения все указатели в больнице дублируются шрифтом Брайля».

Гордостью обновленного Центра является современное оборудование, позволяющее выявить патологии у малышей еще до рождения. К услугам беременных – ультразвуковые исследования, медико-генетические консультации. На случай осложнений – несколько операционных, которые при необходимости готовы принять малышей сразу после рождения. Кроме диагностики и Центра раннего вмешательства, в больнице есть реабилитационное и педиатрическое отделения.

«Если малышам нужна реабилитация, такую помощь они получат в нашем Центре. Это медикаментозное лечение, физиопроцедуры, массажи, бобат-терапия – целый комплекс услуг, минимизирующих последствия болезней, ускоряющих выздоровление. Такой подход применяется в ведущих немецких клиниках, - отметил главный врач учреждения Игорь Македонский. – Мы будем первыми в Украине, кто реабилитирует пациентов с первого для их жизни».

После реабилитации малышей будут выписывать, но их продолжат наблюдать специалисты Центра. Для этого открыли специальное отделение – катамнестическое. Детей будут «вести» от рождения и до подросткового возраста. Поликлиника Центра ежегодно будет принимать 600 маленьких пациентов.