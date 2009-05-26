Тимошенко пригласила ливийцев к приватизации Одесского припортового

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пригласила ливийских инвесторов принять участие в приватизации Одесского припортового завода.

Как сообщает Правительственный портал, об этом она сказала во время встречи с секретарем Высшего народного комитета Большой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ и его коллегами.

Премьер-министр отметила, что для ливийских инвесторов участие в приватизации Одесского припортового завода будет дополнительной возможностью выхода на европейские рынки.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила необходимость диверсификации энергоносителей и пригласила ливийскую сторону принять участие в построении нефтеперерабатывающего завода в Одессе в районе порта «Южный». По ее словам, реализация этого проекта и построение сети заправок позволит создать полный цикл нефтепереработки.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что Украина и Ливия имеют перспективы для сотрудничества и в атомной энергетике. Она отметила, что Украина имеет для этого хороший профессиональный кадровый потенциал.

Признавая то, что для Ливии и стран Африки закупка зерна является ключевой темой, премьер предложила ливийской стороне построить в Украине комплекс по производству, сбереганию и транспортировке до 4 млн. тонн зерна, для которого уже подготовлен соответствующий проект. Это направление, по мнению премьер-министра, может быть приоритетным в украинско-ливийском экономическом сотрудничестве.

Третьим важным направлением сотрудничества между обеими странами Ю.ТИМОШЕНКО назвала авиастроительство, что позволит осваивать рынки в африканских странах и странах арабского мира. Премьер отметила, что этот рынок является чрезвычайно высокорентабельным, и добавила, что хотела бы, чтобы обе страны были партнерами в этой сфере.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила о том, что Украина может изготовлять и ремонтировать высокоточную технику, и это открывает возможности для сотрудничества в военно-технической сфере.

Украинская и ливийская стороны договорились о проведении заседания украинско-ливийской экономической комиссии в июле этого года в Украине.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО поздравила участников встречи с Днем Африки. «В вашем лице я приветствую Ливию и все народы Африки. Желаю процветания африканским странам и Ливии, которая играет лидерскую роль на африканском континенте», - отметила она.

Премьер-министр считает позитивным знаком то, что ее официальный визит и встречи на высшем уровне проходят в эти дни.