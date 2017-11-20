В рамках пресс-тура "Opening Ukraine" иностранные журналисты прибыли в Житомирскую область, где посетили музеи - ОГА

В рамках пресс-тура «Opening Ukraine» иностранные журналисты приехали в Житомирскую область, где посетили музеи и пообщались с представителями туризма. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, мероприятие состоялось сегодня, 20 ноября.

Группа иностранных журналистов из Казахстана, Сербии, Турции, Беларуси и других стран в рамках имиджевого пресс-тура «Орепіпд Ukraine» посетили в Житомирской области замок-музей «Радомысль» и Музей космонавтики им. С. П. Королева.

В рамках проекта они также пообщались с представителями туристической сферы Житомирской области.

«Длительное время мы не рассказывали достаточно о том, насколько Житомирская область прекрасна. Возможно, не умели об этом рассказать. И сегодня мы учимся это делать. На территории области проходит очень много фестивалей. Каждая община старается быть интересной. И в процессе децентрализации это один из главных моментов, ведь таким образом люди учатся зарабатывать деньги», – отметила в.а. начальника управления культуры ОГА Татьяна Парфентиева.

Житомиряне также рассказали гостям о развитии «зеленого» сельского туризма, о проведении традиционных праздников, познакомили их с наиболее интересными достопримечательностями Житомирской области.

Этот проект реализуется совместно Министерством экономического развития и торговли и ОО «Киевский пресс-клуб». За пять дней представители иностранных медиа посетят пять областей Украины, чтобы впоследствии рассказать действительно впечатляющие и правдивые истории о туристическом потенциале Украины иностранным путешественникам.

В этом году пресс-туры пройдут в следующих регионах Украины: Левобережье: Черниговская область – Сумская область – Харьковская область – Полтавская область – Киевская область; Правобережья: Житомирская область – Ровенская область – Хмельницкая область – Винницкая область – Черкасская область.