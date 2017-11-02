Как проходил следственный эксперимент с Зайцевой в Харькове (фоторепортаж)

В Харькове на месте дорожно-транспортного происшествия с шестью погибшими с участием подозреваемого-водителя «Лексус» Елены Зайцевой состоялся следственный эксперимент. Как передает корреспондент УНИАН, следственный эксперимент состоялся накануне вечером и продолжался примерно с 20:20 до 21:15.

На место происшествия из Харьковского СИЗО в наручниках доставили Зайцеву. Также на месте присутствовала ее адвокат Юлия Козырь. При этом водителя автомобиля «Фольксваген Туарег» не было.

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В присутствии следователей было воспроизведено движение автомобилей «Лексус» и «Фольксваген» на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова, где произошло ДТП. Правоохранители провели детальные замеры и зафиксировали показания Зайцевой.

На время проведения следственного эксперимента движение транспорта на месте перекрестка было перекрыто.

Как сообщал УНИАН, 18 октября вечером в центре Харькова вблизи перекрестка улиц Сумская и Мечникова автомобиль «Лексус» столкнулся с автомобилем «Фольксваген». В результате Lexus вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро из них погибли на месте, еще шестеро были травмированы и доставлены в больницу. Впоследствии число погибших в результате ДТП увеличилось до шести.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд на два месяца взял под стражу 20-летнюю Зайцеву. В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что она во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.