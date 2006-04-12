Министерство экономики Украины не выступало с предложениями по реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сообщил журналистам министр экономики Арсений ЯЦЕНЮК.

«Нет. Эта информация не соответствует действительности», - сказал министр.

В то же время, сегодня «Коммерсант-Украина» распространил информацию о том, что Министерство экономики предлагает Кабинету Министров Украины реструктуризировать НАК «Нафтогаз Украины» с его дальнейшей приватизацией. Такое предложение Минэкономики, пишет газета, было сделано в ходе вчерашнего заседания правительственного комитета, посвященному финансовому состоянию НАК. Как сообщает издание, предлагалось разделить "Нафтогаз" на две компании – газовую и нефтяную, а также рассмотреть возможность корпоратизации и дальнейшей приватизации газовой монополии.