Коммунальщики прекратили убирать центр Киева

С 23 мая коммунальщики Шевченковского района столицы прекратили убирать центр города – улицу Крещатик и Майдан Незалежности из-за отсутствия в бюджете столицы средств на финансирование жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Шевченковской райгосадминистрации столицы.

Соответствующее решение о прекращении работ по уборке центра города было принято Объединением первичных профсоюзных организаций коммунальных предприятий жилищного хозяйства Шевченковского района.

По словам коммунальщиков, месяц назад они предупреждали городскую власть, что запасы прочности ЖКХ Киева находятся на грани.

“В ответ не последовало никакой обратной реакции”, - отмечается в сообщении.

Профсоюзы требуют выплатить работникам долги по зарплате, погасить прошлогодние долги за ремонт жилья и выделить средства на безотлагательные ремонтные работы.

Пока эти требования не будут выполнены, районные коммунальщики намерены оставлять ул. Крещатик и Майдан Незалежности неубранными.

„Возможно тогда, когда чиновники КГГА увидят у себя под окнами мусорник, они поймут, что без денег ЖКХ не может и не будет работать. Если речь идет о частных энергетических монополистах – “Киевэнерго”, “Киевгаз”, “Киеводоканал” – то им из бюджета выплачиваются компенсации разницы в тарифах. И даже в кризисный 2009 год эти деньги перечисляют. Тогда как коммунальные структуры ЖКХ остаются без копейки, о них якобы забыли”, - отмечается в сообщении.

Работники районной службы заявляют, что городская власть хочет переложить всю ответственность на исполнителей, то есть на работников ЖКХ.

“Но люди должны понять, что коммунальщики не могут работать, когда им месяцами не платят зарплату и не выделяют денег даже на „латание дыр”, - отмечают в профсоюзе.