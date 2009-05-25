Газпром: Нафтогаз находится в тяжелейшем финансовом положении

В ОАО "Газпром" заявляют, что "Нафтогаз Украины" испытывает сложности с оплатой газа, поставленного Украине в мае.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ после сегодняшней рабочей встречи председателя правления "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА и председателя правления "Нафтогаза Украины" Олега ДУБИНЫ.

С.КУПРИЯНОВ сообщил, что было продолжено обсуждение вопросов, которые затрагивались на переговорах глав правительств двух стран в Астане. Главным из них на данный момент является своевременная и полная оплата российского газа, включая объемы, необходимые украинской стороне для закачки в подземные хранилища, отметил он.

"Информация, представленная "Газпрому" в ходе встречи, показала тяжелейшее финансовое состояние украинской компании и вновь подтвердила обоснованность вопросов, которые возникают относительно способности Украины оплачивать поставки российского газа. "Нафтогаз Украины" испытывает огромные сложности с платежами за май", - заявил С.КУПРИЯНОВ.

"В данной ситуации мы надеемся, что руководящие органы ЕС займут ответственную позицию и не устранятся от преодоления возможных трудностей, как это было в ходе транзитного кризиса, возникшего на Украине в начале января 2009 года", - добавил он.

С.КУПРИЯНОВ напомнил, что при расчетах с "Газпромом" за апрельские поставки "Нафтогазу" хватило собственных средств на оплату только трети необходимой суммы, остальная сумма была оплачена за счет дополнительной предоплаты группы "Газпром" за транзит газа через территорию Украины.

По его словам, с учетом сделанной в январе предоплаты в размере 1,7 млрд. дол., услуги по транзиту газа через Украину в 2009 году оплачены "Газпромом" полностью.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля на брифинге в Москве премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что будет настаивать на том, чтобы оплата за 19,5 млрд. куб. м газа, который необходимо закачать в подземные газовые хранилища Украины в 2009 году, была произведена авансовыми средствами, полученными за транзит газа.