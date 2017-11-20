В Одессе сержант получил 5 лет тюрьмы за продажу защиты танка

В Одессе суд вынес решение посадить на 5 лет в тюрьму и лишить звания сержант военного, который попытался продать динамическую защиту танка.

Предприимчивого военного задержали во время очередной продажи, передает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

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"Следствием установлено, что в феврале 2017 военнослужащий одной из воинских частей в Одесской области предложил гражданину приобрести у него навесную динамическую защиту, входящую в динамическую защиту танка, которая, по выводам экспертов, включает в себя около 260 гр. тротила", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в Харькове задержали генерал-майора ВСУ по подозрению в растрате 2,4 миллиона.