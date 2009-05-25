Доллар на межбанке упал

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись на ТОМ’е котировками 7,6075/7,6530 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,6140/7,6315 грн./долл. К закрытию ценовые уровни снизились до 7,6130/7,6210 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», Национальный банк на рынок не вышел из-за отсутствия желающих работать по заявленным курсам.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2440/0,2460 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2443/0,2452 грн./рубль. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2443/0,2450 грн./рубль. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился и составил 31,0651 рублей (-0,0249).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3960/1,4040 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6285/10,6905 грн./евро, к 12:00 цены установились на значениях 10,6320/10,6590 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривня поднялись до 10,6410/10,6755 грн./евро.

Сегодня в США празднуют День памяти, в связи с чем торги на межбанке по американской валюте проходили со сниженной активностью, а сделки были возможны валютированием ТОМ.