Кто заказал убийство Максима Луцкого?

Киевская милиция установила лиц, которые заказывали покушения на первого проректора Национального авиационного университета Максима ЛУЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА.

«Установлены лица, которые заказали покушение на него», - сказал он.

При этом он напомнил, что во время второго покушения на проректора киллер был задержан.

Говоря о расследовании дела, В.ЯРЕМА заверил, что «сложностей особых нет, в ближайшее время дело будет направлено в суд».

Как сообщал УНИАН, на М.ЛУЦКОГО были совершены вооруженные нападения 5 февраля этого года и 1 апреля. Его автомобиль обстреливали. Во время последнего нападения киллер был задержан.