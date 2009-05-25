Кто заказал убийство Максима Луцкого?
Версия Киевского ГУ МВД
Киевская милиция установила лиц, которые заказывали покушения на первого проректора Национального авиационного университета Максима ЛУЦКОГО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА.
«Установлены лица, которые заказали покушение на него», - сказал он.
При этом он напомнил, что во время второго покушения на проректора киллер был задержан.
Говоря о расследовании дела, В.ЯРЕМА заверил, что «сложностей особых нет, в ближайшее время дело будет направлено в суд».
Как сообщал УНИАН, на М.ЛУЦКОГО были совершены вооруженные нападения 5 февраля этого года и 1 апреля. Его автомобиль обстреливали. Во время последнего нападения киллер был задержан.