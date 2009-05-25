Ярема рассказал о пьяном водителе «Лексуса» с перебитыми номерами

В Киеве задержан бывший сотрудник специального подраздела Госавтоинспекции «Кобра», который подозревается в причастности к международной группировке, которая похищает дорогие автомобили иностранного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА.

По его словам, указанное лицо было задержано во время управления в нетрезвом состоянии автомобилем «Лексус» с «перебитыми» номерами.

«По имеющейся информации, он может быть причастен к организованной международной преступной группировке, похищающей автотранспорт», - сказал В.ЯРЕМА.

Вместе с тем он сообщил, что в этом году благодаря деятельности работников СБУ и службы внутренней безопасности МВД, за совершение преступлений задержаны и возбуждены уголовные дела относительно 17 работников милиции.

Сейчас материалы этих дел находятся в производстве прокуратуры.