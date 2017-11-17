Ликвидация "маски шоу": Петренко подробно рассказал о новых правах граждан во время обысков

Видеофиксация следственных действий, обязательное присутствие адвоката и запрет изъятия оргтехники – таковы главные новшества, который предлагает правительственный законопроект №7275 по противодействию давления на бизнес.

Как передает ТСН, в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал, что изменится для украинцев после того, как законопроект окончательно вступит в силу.

"Если к вам пришли правоохранители с любым следственным действием, вы имеете право требовать вызова адвоката и если этот адвокат не допущен, все, что они у вас изъяли, будет незаконным", - отмечает глава Минюста.

По его словам, обыск проводится только под видеофиксацию. Это означает, что гражданам не смогут подбросить какие-то незаконные вещи, не смогут сделать провокацию. "Не смогут вам хамить и давить на вас, чтобы выбить какие-то показания. Видеофиксации обязательно будет делать следователь. Так же вы имеете право делать видеофиксацию действий следователя и она потом будет в суде доказательством неправомерных действий следователя", - отметил Петренко.

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При этом изъятие оригиналов документов и оргтехники во время обыска без решения суда запрещено. Правоохранители имеют право только сделать копию.

Нарушать одни и те же уголовные дела более одного раза запрещается. Законом вводится обязательная видеофиксация принятия судебных решений. "Мы таким образом защищаем и суды, потому что на них не будут давить прокуроры, чтобы они подписали ряд постановлений. Ибо судья за это понесет ответственность", - подчеркнул Петренко.

Он добавил, что правоохранителей обяжут в течение 24 часов выдавать выписку из Единого реестра досудебных расследований. Если гражданин подал заявление о совершении преступления - ему обязаны выдать выписку из ЕРДР о том, что дело начало расследоваться.

Как сообщал УНИАН, накануне, 16 ноября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами во время осуществления досудебного расследования» (регистрационный номер 7275), внесенный Кабинетом министров.

Перед голосованием за законопроект министр юстиции Украины Павел Петренко подчеркнул, что уже прошло почти 100 тысяч обысков в этом году, поэтому “необходимо срочно принимать закон, потому что он нужен бизнесу и нашим гражданам еще вчера”.