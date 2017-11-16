Прокуроры хотят перейти к закрытому режиму заседаний по делу о расстрелах на Майдане

Печерский районный суд Киева перешел к закрытому режиму заседаний по делу о преступлениях на Майдане, где фигурирует экс-президент Украины Виктор Янукович.

Читайте такжеСпустя три с половиной года ГПУ готовит новые подозрения по делам о расстреле Майдана«Прокурор по делу заявил ходатайство об исследовании других показаний высокопоставленных чиновников, которые содержатся в 38-м томе, в закрытом заседании с целью неразглашении тайны досудебного расследования. Следующее заседание состоится 17 ноября в 9:00», – говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры на странице в соцсети.

Согласно сообщению, во время сегодняшнего очередного заседания суд заслушал показания Геннадия Москаля по делу о злоупотреблениях властью Януковичем во время событий Революции достоинства, что привело к человеческим жертвам.

В начале октября прокуроры подали ходатайство о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении подозреваемого экс-президента Украины Виктора Януковича в еще одном деле о расстрелах на Майдане. Соответствующее производство начал рассматривать Печерский райсуд Киева. Украинские суды, в частности Оболоннський районный суд Киева, уже рассматривают уголовное производство, в котором Януковича обвиняют в государственной измене.

Экс-президент Украины, сбежавший в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отвергает.

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тыс. человек, 104 из них погибли.