Суд вернул прокуратуре обвинительный акт по делу о передаче оружия "титушкам" во время Майдана - Горбатюк

Соломенский районный суд Киева вернул прокуратуре обвинительный акт в уголовном производстве о незаконной передаче оружия "титушкам" для расстрела участников акции протеста на Майдане Незалежности в феврале 2014 года.

Об этом руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"На сегодняшний день пример, опять же, не успеха, а того, как у нас рассматриваются производства. Я хотел бы отметить, это - эпизод выдачи "титушкам" более 400 автоматов, 90 тысяч патронов в ночь на 20 февраля, вероятно, с намерением их применения. Полтора года обвинительный акт находился на рассмотрении в суде. За это время, полтора года, только проходили подготовительные заседания, за это время суд изменил меру пресечения одному из подозреваемых "титушек", и за полтора года пришел к заключению и вернул обвинительный акт прокурору", - заявил Горбатюк.

В то же время, по его убеждению, оснований для возврата обвинительного акта не было. Также Горбатюк уточнил, что это дело передавали из одного суда в другой.

"Сначала было в Святошинском, затем было в Соломенском, и именно оттуда был возвращен обвинительный акт", - сказал Горбатюк.

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"Причина, опять же, в том, что в подозрении указываются не только данные о подозреваемых ... А отмечается, что это действия не просто по их желанию, а это действия с ведома руководства МВД и руководства страны, то есть,по материалам следствия такие данные установлены. И судья просто формально говорит: нет, раз мы судим вот этих, значит, о других, об организаторах, вы не должны вспоминать", - добавил Горбатюк.

По его убеждению, такое утверждение суда является нонсенсом, так как "подозреваемый должен знать, что мы ему инкриминируем, то есть чьи приказы он выполнял".

Как сообщал УНИАН, в незаконной выдаче оружия "титушкам" во время Революции достоинства обвиняют трех бывших сотрудников милиции Виталия Степанчука, Романа Калетина, Романа Дихтяря, а также на то время гражданское лицо - Ростислава Заворотного.

Заворотного подозревают в незаконном получении 408 автоматов Калашникова и 90 тыс. патронов.