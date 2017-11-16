Не забыть на войне: В Верховной Раде проходит выставка фотографий семей пленных бойцов (фото)

19:11, 16 ноября 2017
Общество
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Организаторы мероприятия – ОО «Батальон национальной защиты «Кривбасс» и «Берегиня».

В экспозиции выставки представлены фотографии и видеоинсталляции с участием семей пленных военных / фото УНИАН

16 ноября при содействии народных депутатов от УКРОПа в Верховной Раде проходит выставка фотографий семей украинских военнопленных «Не забыты. Забытые на войне».

Организаторы мероприятия – ОО «Батальон национальной защиты «Кривбасс» и «Берегиня». С помощью фотовыставки они хотят привлечь внимание народных депутатов к проблеме освобождения заложников и розыска без вести пропавших бойцов, которые стали жертвами необъявленной и не признанной на официальном уровне войны.

«Вызывает тревогу тот факт, что в XXI веке есть люди, которые пребывают в плену или считаются пропавшими без вести. Больно, что государство мало заботится об их семьях», – подчеркнула руководитель ОО «Берегиня» Алла Макух.

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Мать военнопленного поставила в пример Кривой Рог на Днепропетровщине. В этом городе укроповцы инициировали выделение одноразового пособия в размере 100 тыс. грн семьям пленных и пропавших без вести.

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«В Днепропетровской области таких семей около сорока, в других городах и селах Украины их не так много. Неужели государству или местным властям так тяжело им помочь?» – отметила руководитель общественной организации.

Со своей стороны, председатель Совета ветеранов АТО партии УКРОП, куратор батальона «Кривбасс» Николай Колесник подчеркнул, что в данный момент на территории ОРДЛО держат более полутора сотен заложников. Впрочем, это число условное, ведь боевики так называемых ЛНР и ДНР вообще не предоставляют доступа к информации о пленных.

По словам ветерана, власть может способствовать процессу освобождения заложников по крайней мере путем введения официального статуса военнопленных, но за четыре года необъявленной войны этого так и не произошло.

«У нас нет статуса пленных, это лишь красивые слова. Но самое страшное, что власть забыла не только о ребятах на войне, но и об их семьях на свободных территориях», – заметил Николай Колесник.

В экспозиции выставки представлены фото и видеоинсталляции при участии семей военнопленных. Кроме того, желающие могут приобрести небольшие сувениры, сделанные руками детей заложников. Собранные средства пойдут на помощь семьям пленных бойцов.

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Теги: #пленные на Донбассе#фотовыставка в Раде