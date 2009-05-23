Тимошенко хочет поступить с сельскими законами как с шахтерскими

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет просить председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, чтобы законопроекты, касающиеся органов местных советов, были вынесены на голосование в один день

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции.

«Я планирую обратиться к Владимиру Михайловичу ЛИТВИНУ, он формирует порядок дня, чтобы он собрал все законопроекты, которые касаются сегодня сельских и поселковых советов, и чтобы он вынес их в один день на заседание Верховной Рады», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что это необходимо сделать для того, чтобы на заседание можно было пригласить сельских и поселковых председателей для того, чтобы они «простимулировали» процесс принятия документов.

«Если что-то не выйдет в Верховной Раде, буду их снова собирать, и будем идти в Верховную Раду, будем посещать каждую фракцию. Я решительно хочу довести это дело до конца», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня, выступая на расширенном заседании правительства, на которое были приглашены около десяти тысяч глав сельских и поселковых советов, Ю.Тимошенко напомнила как 2 сентября 2008 г. был принят Закон «О повышении престижности шахтерского труда». Тогда на заседание Верховной Рады были приглашены представители горнодобывающих предприятий, и их личное присутствие при обсуждении и голосовании, убеждена премьер, помогло быстро и единогласно принять законодательные изменения, которые годами не могли пройти парламент.