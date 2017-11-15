В Житомире завтра впервые отметят День совместных действий в интересах детей

Завтра, 16 ноября, в Житомире впервые отметят День совместных действий в интересах детей. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, такое решение принял сегодня, 15 ноября, исполком этого совета.

Как сообщила на заседании исполкома директор Житомирского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Ольга Юрченко, 16 ноября в Житомирском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени. Кочерги проведут информационно-просветительское мероприятие ко Дню совместных действий в интересах детей.

Его организаторами является Житомирский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, а также управления культуры Житомирского городского совета.

На мероприятие пригласили около 650 детей с родителями – это дети из семей участников антитеррористической операции, дети с особыми потребностями и из домов семейного типа, и тому подобное.

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«Перед спектаклем дети станут участниками различных мастер-классов и социального опроса. Их поздравят куклы, для них будут работать информационно-просветительские локации городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, а также службы по делам детей, патрульной полиции и спасатели», - сообщают в горсовете.

В целом же, День совместных действий в интересах детей отмечают в Украине с 20 ноября 2003 года. Этот праздник в нашем государстве рассматривают как один из путей консолидации усилий всех учреждений, занимающихся проблемами детей.

Напомним, что 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Декларацию прав ребенка. Этот документ определил основные жизненные потребности ребенка, его основные права, право национальности и имя, право на образование, запрет детского труда, право на игру и развитие. Через 20 лет, 20 ноября 1989 года, Генеральной Ассамблеей ООН была принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения Конвенция ООН о правах ребенка – международный документ, который впервые в истории человечества определил полный спектр прав ребенка и правовые стандарты в этой сфере. Конвенцию еще называют «Мировой конституцией прав ребенка». В ней изложено, какие действия должно осуществлять государство для обеспечения соблюдения прав юных граждан. Конвенцию подписали 195 стран мира.