В Житомире Международный день толерантности отметят интерактивом, мастер-классами и игровой программой

В Житомире 14-15 ноября к Международному дню толерантности, который будет отмечаться 16 ноября, проведут интерактив, мастер-классы и игровую программу, где будут учить уважать других.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, в Доме украинской культуры по инициативе управления культуры 14-15 ноября состоится ряд мероприятий, посвященных Международному дню толерантности.

Так, в городе пройдет интерактив с полицией «Права ребенка», состоятся мастер-классы «Яркий мир твоих чувств» и «Мастера мини-шедевров».

Также для участников праздника будет организована развлекательно-игровую программу «Мы вместе».

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Участников мероприятия - детей и взрослых - учить уважать других, уметь высказывать свою точку зрения и отстаивать собственную позицию.

Напомним, Международный день толерантности ввели в 1995 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Именно в этом году ЮНЕСКО приняло Декларацию принципов терпимости.

В ней говорится о равенстве всех людей, независимо от их вероисповедания, этнической принадлежности или цвета кожи. Эти принципы закрепили в Общей декларации прав человека, провозглашающей неприятие всех форм дискриминации, недопущение геноцида и наказания за него.

Во всем мире Международный день толерантности отмечается 16 ноября.