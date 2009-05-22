Эксперты сомневаются, что Турчинов сказал правду о проблемах Нафтогаза

Центр энергетических исследований (г. Киев) разочарован прозвучавшими в его адрес обвинениями в предвзятости и попытками должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины» и правительства Украины перевести профессиональную дискуссию о финансовом состоянии НАК «Нафтогаз Украины» в политическую плоскость.

Об этом сказано в сообщении Центра энергетических исследований, текст которого передан УНИАН.

В сообщении отмечается, что будучи экспертной неприбыльной организацией, Центр энергетических исследований ставит перед собой задачу анализа ситуации в топливно-энергетическом комплексе Украины и выработки профессиональных рекомендаций по ее улучшению.

«Центр не участвует в политических процессах в Украине. Мы предполагали, что предложенный нами анализ позволит заблаговременно – до начала следующего отопительного периода – привлечь внимание политикума и общественности к финансовому состоянию НАК «Нафтогаз Украины», что поможет исполнительной власти выработать необходимые решения для преодоления кризисной ситуации», - отмечено в сообщении.

Центр энергетических исследований констатирует, что реакция НАК «Нафтогаз Украины» и правительства не опровергает ни один из ключевых тезисов аналитической записки, обнародованной на сайте УНИАН:

1. Для оплаты 5 млрд. куб м газа, закупленных в 1-м квартале по внешнеэкономическому контракту, НАК «Нафтогаз Украины» вынужден был реализовать на внутреннем рынке 19,65 млрд.куб м – в т.ч. свыше 14 млрд. куб м из собственных запасов и собственной добычи.

Таким образом, действующая финансовая модель НАК (определенная газовыми контрактами от 19 января с.г.) ущербна и построена на срабатывании запасов прошлых лет.

2. После окончания отопительного сезона, потребление газа в Украине сократилось, а закупки по импорту наоборот – возросли. Во 2-м и 3-м кварталах выручки от реализации газа на внутреннем рынке Украины будет недостаточно для оплаты импортируемых объемов.

Это ведет к невозможности накопления в подземных хранилищах запасов, достаточных для предстоящего отопительного периода.

3. Неплатежи за газ на внутреннем рынке (в соответствии с приведенными данными на 13 мая 2009 г.) превышают 30% от объема поставок и достигли 7 млрд. грн.

Эксперты центра отмечают, что в то время, как правительство принуждает местные власти получать кредиты для расчетов по долгам теплокоммунэнерго, «Нафтогаз Украины» допустил накопление свыше 1,4 млрд. грн. долгов промышленных потребителей. Крупнейшим должником НАК являются предприятия корпорации ИСД, задолжавшие за потребленный с начала года газ около 400 млн. грн.

«Ответ правительства Украины, к сожалению, не содержит аргументированных ответов на вопросы о финансовом состоянии НАК «Нафтогаз Украины». Вместо этого, внимание общественности пытаются сосредоточить на бухгалтерском показателе чистого дохода НАК, составляющем (по данным первого вице-премьер-министра Александра Турчинова) за 1-й квартал 32,1 млрд. грн.», - говорится в сообщении

Вместе с тем, по сообщению центра, в заявлении НАК «Нафтогаз Украины» от 20.05.2009 валовая выручка компании от реализации газа на 10.05.2009 указана как 20,9 млрд. грн. (включая 3,3 млрд. грн. дотаций из госбюджета) – что на 11 млрд. грн. меньше, чем в заявлении А.Турчинова.

Возможно, А.Турчинов привел консолидированные показатели НАК, включая выручку его дочерних обществ от других видов деятельности - транзита нефти, добычи и реализации нефти и нефтепродуктов и т.д.

Однако аналитическая записка центра рассматривала исключительно операции НАК по импорту и реализации природного газа и не касалась затронутых А.Турчиновым аспектов деятельности,

«Фактическое сальдо «Нафтогаза» по операциям по импорту природного газа и его реализации на внутреннем рынке Украины позволяет говорить о наличии у компании после расчетов с российской стороной не более 470 млн. долл., причем из этих средств необходимо было профинансировать закупку топливного газа для ДК «Укртрансгаз» (360 млн. долл.) и оплату газа украинским газодобывающим организациям (около 200 млн. долл.)», - отмечают эксперты центра.

Также в сообщении отмечено, что отрицательное сальдо операций по импорту газа и его реализации на внутреннем рынке в течение 2-го и 3-го кварталов будет нарастать, что не позволит НАК профинансировать создание запасов газа на следующую зиму стоимостью около 4 млрд. долл..

«Отсутствие данных по закачке газа за месяц, прошедший с начала сезона закачки (15 апреля) позволяет предположить существенное отставание НАК от графика закачки. К сожалению, заявления НАК «Нафтогаз Украины» и правительства не отвечают на ключевой вопрос: из каких средств будет финансироваться закупка газа в хранилища и ведется ли она в настоящий момент», - подытожено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 мая первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов заявил, что финансовое состояние НАК “Нафтогаз Украины” остается стабильным, и никаких предпосылок к возникновению очередного газового кризиса в отношениях с Россией не существует.

По словам А.Турчинова, подтверждением стабильности НАК “Нафтогаз Украины” является тот факт, что 21 мая компания перевела последний транш, и полностью рассчиталась по одному из кредитов в 200 млн. дол., который был получен в английском “Стандарт банке”.

По информации первого вице-премьер-министра, в соответствии с финансовой отчетностью, компания за первый квартал 2009 года получила чистый доход в размере 32,1 млрд. грн., что втрое больше чистого дохода, полученного за соответствующий период 2008 года.

С аналитической запиской Центра от 20.05.2009 можно ознакомиться тут